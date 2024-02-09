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  1. В мире

Еврокомиссар предлагает обложить налогом компании, ведущие бизнес в рф, для помощи Украине

18:50, 9 февраля 2024
В ЕС считают, что блок должен конфисковать замороженные активы России и начать облагать налогом западные компании, которые продолжают работать в России, несмотря на санкции.
Еврокомиссар предлагает обложить налогом компании, ведущие бизнес в рф, для помощи Украине
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Евросоюз должен облагать налогом западные компании, которые все еще ведут бизнес в рф, и использовать вырученные средства для помощи Украине. Об этом заявил еврокомиссар по окружающей среде Виргинюс Синкявичюс, передает издание Politico.

«У нас еще есть компании, которым все равно и они остаются в россии. Почему мы не говорим об их налогообложении? – отметил он.

Издание указывает, что страны ЕС недавно подписали пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, но этих денег недостаточно, чтобы восполнить дефицит бюджета страны, учитывая, что помощь США Киеву задерживается республиканцами.

Вместо того, чтобы обращаться к налогоплательщикам ЕС с просьбой восполнить пробел, который может ободрить популистов, блок должен конфисковать замороженные активы рф и начать облагать налогом западные компании, которые продолжают работать в рф, несмотря на санкции, сказал Синкявичюс.

«Очень важно найти источники финансирования, которые использовали бы как можно меньше европейских налогоплательщиков», - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, Евросоюзу нужен долгосрочный план, ведь рф ждет, пока Европа и США устанут, а популисты возобладают.

«Этот план должен включать финансирование, поступающее из замороженных активов или налогов», – добавил Синкявичюс.

Издание добавляет, что, несмотря на просьбы ряда государств ЕС, включая Литву, планы использования замороженных российских активов для помощи Украине застряли. Крупные страны ЕС, такие как Франция и Германия, предупреждают о негативных последствиях конфискации российских активов и их использовании для помощи Украине.

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