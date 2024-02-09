Какая будет погода на выходных: появился прогноз

Погода в Украине на выходных будет морозной и с осадками.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в стране на выходных. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

10 февраля ночью на крайнем севере будет до 3-5 градусов мороза, а днем на юге Одесской области до +19 градусов.

«10 февраля в Украине ночью ожидается 0-5 градусов мороза, на юге и западе +1+8 градусов.

В течение дня субботы в центре, на юге и западе +4+11 градусов, на северо-востоке местами -1+2 градуса, на крайнем юге, Закарпатье и Черновицкой области +12+19 градусов!», - написала она.

По ее словам, будет преобладать влажная погода (атмосферные фронты), пройдут дожди, на севере мокрый снег, в южной части завтра будет без осадков.

«11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится», - добавила синоптик.

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь, днем +3 градуса. В воскресенье в столице без осадков, потеплеет до +6.

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