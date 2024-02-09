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Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

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  1. Суспільство

Якою буде погода на вихідних: з’явився прогноз

23:40, 9 лютого 2024
Погода в Україні на вихідних буде морозною та з опадами.
Якою буде погода на вихідних: з’явився прогноз
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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

10-го лютого вночі на крайній півночі буде до 3-5 градусів морозу, а вдень на півдні Одещини до +19 градусів.

«10-го лютого в Україні вночі очікується 0-5 градусів морозу, на півдні та заході +1+8 градусів.

Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході +4+11 градусів, на північному сході місцями -1+2 градуси, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12+19 градусів!», - написала вона.

За її словами, переважатиме волога погода (атмосферні фронти), пройдуть дощі, на півночі мокрий сніг, у південній частині завтра якось обійдеться без опадів.

«11-го лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться», - додала синоптикиня.

У Києві завтра прогнозується мокрий сніг з переходом у дощ, вдень +3 градуси. У неділю в столиці без опадів, потепліє до +6.

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