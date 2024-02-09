Єврокомісар пропонує оподаткувати компанії, які ведуть бізнес в рф, для допомоги Україні

У ЄС вважають, що блок повинен конфіскувати заморожені активи рф та почати оподатковувати західні компанії, які продовжують працювати в рф, незважаючи на санкції.

Євросоюз повинен оподатковувати західні компанії, які все ще ведуть бізнес у рф, і використати виручені кошти для допомоги Україні. Про це заявив єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс, передає видання Politico.

«У нас ще є компанії, яким все одно і вони залишаються в росії. Чому ми не говоримо про їх оподаткування?» - зазначив він.

Видання вказує, що країни ЄС нещодавно підписали пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, але цих грошей недостатньо, щоб заповнити дефіцит бюджету країни, враховуючи те, що допомога США Києву затримується республіканцями.

Замість того, щоб звертатися до платників податків ЄС із проханням заповнити прогалину, що може підбадьорити популістів, блок повинен конфіскувати заморожені активи рф та почати оподатковувати західні компанії, які продовжують працювати в рф, незважаючи на санкції, сказав Сінкявічус.

«Дуже важливо знайти джерела фінансування, які б використовували якомога менше європейських платників податків», - наголосив єврокомісар.

За його словами, Євросоюзу потрібен довгостроковий план, адже рф чекає, поки Європа та США втомляться, а популісти візьмуть верх.

«Цей план має включати фінансування, яке надходить із заморожених активів або податків», - додав Сінкявічус.

Видання додає, що, незважаючи на прохання кількох держав ЄС, включаючи Литву, плани використання заморожених російських активів для допомоги Україні застрягли. Великі країни ЄС, такі як Франція та Німеччина, попереджають про негативні наслідки від конфіскації російських активів та їх використання для допомоги Україні.

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