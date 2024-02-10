У Києві біля станції метро «Нивки» частково обмежать рух транспорту в напрямку центру

Дорожники ремонтуватимуть колодязь дощової каналізації.

Джерело фото: Thinking Caps / Unsplash

Цими вихідними на проспекті Берестейському на з’їзді зі шляхопроводу біля станції метро «Нивки» частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у КМДА.

Згідно повідомлення, частково обмежать рух транспорту із 09:00 10 лютого до 06:00 12 лютого на з’їзді зі шляхопроводу біля станції метро в напрямку центру міста.

Дорожники ремонтуватимуть колодязь дощової каналізації. Роботи триватимуть у крайній правій смузі руху.

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