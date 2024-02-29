Патрульная полиция увеличивает количество участков, на которых будут измерять скорость движения приборамиTruCAM

С 29 февраля патрульные с прибором TruCAM будут работать на 31 новом участке.

В Патрульной полиции Украины сообщили об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых патрульные будут измерять скорость.

С сегодняшнего дня, 29 февраля, патрульные с прибором TruCAM будут работать на 31 новом участке.

Приборы TruCAM полицейские патрульной полиции используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения, отметили в полиции.

Места были определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, до 314 участков внесены следующие изменения:

добавлен 31 новый участок,

внесены изменения в 11 участков,

удалено из перечня 12 участков,

приостановлена работа на 54 участках.

В общей сложности на дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Шестой апелляционный админсуд постановил, что инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто.

Список мест с обновленной информацией – здесь.

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