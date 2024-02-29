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  1. В Україні

Патрульна поліція збільшує кількість ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху приладами TruCAM

21:43, 29 лютого 2024
З 29 лютого патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці.
Патрульна поліція збільшує кількість ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху приладами TruCAM
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У Патрульній поліції України повідомили про збільшення кількісті приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.

Відсьогодні, 29 лютого, патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці.

Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання, зазначили у поліції.

Місця було визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями  встановлених обмежень швидкості руху.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

  • додано 31 нову ділянку,
  • внесено зміни до 11 ділянок,
  • видалено з переліку 12 ділянок,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Також Шостий апеляційний адмінсуд постановив, що інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто.

Перелік місць з оновленою інформацією – тут.

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