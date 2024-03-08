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  1. В Украине

Встреча «бизнесменов» в кальянной закончилась задержанием: за $12 000 мужчины обещали переправить уклонистов за границу

17:13, 8 марта 2024
Правоохранители разоблачили схему незаконной переправки лиц за границу.
Встреча «бизнесменов» в кальянной закончилась задержанием: за $12 000 мужчины обещали переправить уклонистов за границу
Источник фото: DPSUkraine
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По сообщению Государственной пограничной службы Украины, разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу, в которой участвовали жители Кривого Рога 29 и 45 лет. По этой схеме, младший из них отвечал за подбор клиентов, обещая им безопасную и надежную переправу за границу благодаря своим связям. Оплата за такие услуги составляла $12 000 и осуществлялась перед выездом.

Пограничники вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины и спецназовцами КОРДа задержали "бизнесменов" в кальянной, где происходила встреча с потенциальным клиентом. Во время обыска в их распоряжении были найдены вещественные доказательства, а также автомобиль "BMW X5", на котором передвигался один из задержанных.

Обоим организаторам грозит уголовная ответственность, а суд избрал меры пресечения в виде

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