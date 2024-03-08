Нацбанк готовит ограничение карточных переводов: Даниил Гетманцев рассказал, кого они тронут

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев: Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций.

Национальный банк готовит законопроект об ограничении ограничения карточных переводов. Нововведение будет касаться небольшого количества сделок, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформу.

"Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые совершаются каждым из нас ежедневно. Речь идет только об определенных аномальных операциях, используемых торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные бизнесы" , которые пытаются вовлечь в свои схемы многих физических лиц", – объяснил Гетманцев.

Он отметил, что 99% безналичных операций населения типичны.

"Но, наверное, нетипична операция, когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку будто "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных". людей, а затем опрокидывает эти средства преступнику.

Это я в качестве примера привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Национальный банк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна", - подчеркнул Гетманцев.

В то же время, он призвал дождаться конкретных предложений и механизмов от НБУ. После того они будут обсуждаться публично, а финансовый комитет "примет взвешенное комплексное решение".

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