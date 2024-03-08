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  1. В Україні

Нацбанк готує обмеження карткових переказів: Данило Гетманцев розповів, кого вони зачеплять

12:18, 8 березня 2024
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев: Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій.
Нацбанк готує обмеження карткових переказів: Данило Гетманцев розповів, кого вони зачеплять
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Національний банк готує законопроєкт про обмеження переказів, зокрема карткових p2p-переказів між фізичними особами. Утім, він стосуватиметься невеликої кількості операцій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – пояснив він.

За словами нардепа, 99% безготівкових операцій населення є типовими.

"Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мовби "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю.

Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Національний банк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою", – наголосив Гетманцев.

Водночас нардеп закликав дочекатися конкретних пропозицій та механізмів від НБУ. Після того, вони обговорюватимуться публічно, а фінансовий комітет "ухвалить зважене комплексне рішення", підкреслив він.

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