Зустріч «бізнесменів» в кальянній закінчилася затриманням: за $12 000 чоловіки обіцяли переправити ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення осіб за кордон.

Джерело фото: DPSUkraine

За повідомленням Державної прикордонної служби України, викрита схема незаконного переправлення осіб за кордон, у якій брали участь мешканці Кривого Рогу 29 та 45 років. За цією схемою, молодший з них відповідав за підбір клієнтів, обіцяючи їм безпечну та надійну переправу за кордон завдяки своїм зв'язкам. Оплата за такі послуги становила $12 000 і здійснювалася перед виїздом.

Прикордонники разом із співробітниками Національної поліції України та спецпризначенцями КОРДу затримали «бізнесменів» в кальянній, де відбувалася зустріч з потенційним клієнтом. Під час обшуку в їхньому розпорядженні були знайдені речові докази, а також автомобіль «BMW X5», на якому пересувався один із затриманих.

Обом організаторам загрожує кримінальна відповідальність, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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