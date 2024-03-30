В МВД развернули Координационный штаб для реагирования на вызовы

Оперативная группа будет реагировать на вызовы, связанные с вероятными сбоями в поставках электроэнергии.

Источник фото: mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что развернута работа оперативной группы Координационного штаба для реагирования на вызовы, связанные с вероятными сбоями в поставках электроэнергии.

В непрерывном режиме специалисты экстренных служб и подразделений МВД, а также Минэнерго, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Госагенства восстановления и развития инфраструктуры Украины осуществляют сбор и обмен информацией о вражеских обстрелах и последствиях разрушений.

Как отмечают в Департаменте коммуникации МВД Украины, граждане, нуждающиеся в электропитании для зарядки мобильных устройств, использования медицинских приборов, связи с родными и т.п., могут обратиться в любое подразделение Национальной полиции или ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.