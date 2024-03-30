У МВС розгорнули Координаційний штаб для реагування на виклики

Оперативна група реагуватиме на виклики, повʼязані з ймовірними збоями у постачанні електроенергії.

Джерело фото: mvs.gov.ua

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що розгорнуто роботу оперативної групи Координаційного штабу для реагування на виклики, повʼязані з ймовірними збоями у постачанні електроенергії.

У безперервному режимі фахівці екстрених служб та підрозділів МВС, а також Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури України здійснюють збір та обмін інформацією про ворожі обстріли та наслідки руйнувань.

Як зазначають у Департаменті комунікації МВС України, громадяни, які мають нагальну потребу в електроживленні для заряджання мобільних пристроїв, використання медичних приладів, зв’язку із рідними тощо, можуть звернутися до будь-якого підрозділу Національної поліції або ДСНС.

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