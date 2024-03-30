НБУ розширює даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору

Таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.

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У Національному банку заявили, що розширюють даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ, адже така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.

З червня 2023 року Україна є кандидатом на членство в ЄС.

«Публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються. Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини)», - пояснили у НБУ.

У Нацбанку ще наприкінці 2021 року ухвалили рішення розпочати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні в березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни, зауважують там.

Наразі, розповідають у НБУ, програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року передбачено упровадження розрахунку та публікації статистики зовнішнього сектору в євро у 2024 році. Відповідне розширення публікацій даних є відображенням високої питомої ваги євро за зовнішніми операціями, яка й надалі зростає, зауважують у Нацбанку.

Статистичний опис даних, їхній аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.

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