НБУ расширяет данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора

Такая публикация была отсрочена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.

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В Национальном банке заявили, что расширяют данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на странице официального интернет-представительства НБУ, так как такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины.

С июня 2023 Украина является кандидатом на членство в ЕС.

«Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми странами Евросоюза, которые развиваются. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)», - объяснили в НБУ.

В Нацбанке еще в конце 2021 приняли решение начать публикацию данных статистики внешнего сектора в евро и гривне в марте 2022 года, начиная с данных за 2021 год. Однако такая публикация была отсрочена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны, отмечают там.

В настоящее время, рассказывают в НБУ, программой развития официальной статистики до 2028 года предусмотрено введение расчета и публикации статистики внешнего сектора в евро в 2024 году. Соответствующее расширение публикаций данных является отражением высокого удельного веса евро по внешним операциям, который и дальше растет, отмечают в Нацбанке.

Статистическое описание данных, их анализ и прогноз будут обнародованы по-прежнему в долларах США.

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