В Верховной Раде назвали точные даты демобилизации срочников

Демобилизация срочников начнется 2 апреля и завершится 31 мая.

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Демобилизация срочников начнется 2 апреля и завершится 31 мая. Такие графики были утверждены в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

То есть в разных частях демобилизация срочников произойдет в один из дней в этом промежутке.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, который перед этим утвердила Верховная Рада. В окончательном виде в законопроект включена норма по срокам, в течение которых срочников не могут призвать. Военные не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

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