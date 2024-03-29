Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год

Доходы семьи Президента в прошлом году преимущественно состояли из зарплаты, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2023 год. Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Доходы семьи Президента в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

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