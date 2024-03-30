Вступительная кампания в аспирантуру в 2024 году: порядок приема и экзамены

Вступление пройдет на основе конкурсных испытаний, в частности экзамена по иностранному языку.

В 2024 году поступление студентов в аспирантуру будет проходить через конкурсные испытания, в частности по иностранному языку. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Так, для поступления необходимо предоставить результаты Единого вступительного экзамена (ЕВИ) за 2023 или 2024 год. В то же время оценка за иностранный язык должна быть не менее 130 баллов. А на тесте общей учебной компетентности (ТЗНК) необходимо набрать не менее 100 баллов.

Результаты ЕВИ будут автоматически внесены в Вашу карту в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Узнать календарь, программы и единые вступительные формы как для поступающих магистратуры, так и аспирантуры можно на сайте УЦОКО по ссылке.

В случае, если у вас уже есть международный сертификат по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English), то сдавать экзамен по иностранному языку нужно. Указанные сертификаты рассматриваются как эквивалент вступительного экзамена по иностранному языку на бал. Информация о международном сертификате также будет внесена в ЕГЭБО.

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