Вступна кампанія до аспірантури у 2024 році: порядок прийому та іспити

Вступ відбуватиметься на основі конкурсних випробувань, зокрема іспиту з іноземної мови.

У 2024 році вступ студентів до аспірантури відбуватиметься через конкурсні випробування, зокрема з іноземної мови. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Так, для вступу необхідно надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2023 або 2024 рік. Водночас оцінка за іноземну мову має бути не менше ніж 130 балів. А на тесті загальної навчальної компетентності (ТЗНК) необхідно набрати не менше ніж 100 балів.

Результати ЄВІ будуть автоматично внесені до вашої картки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Дізнатись календар, програми та єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури можна на сайті УЦОЯО за посиланням.

У випадку, якщо ви вже маєте міжнародний сертифікат з іноземної мови на рівні B2 чи вище (наприклад, TOEFL, IELTS, Cambridge English), то складати іспит з іноземної мови е потрібно. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал. Інформацію про міжнародний сертифікат також буде внесено до ЄДЕБО.

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