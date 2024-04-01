З оподаткуванням криптовалюти в Україні розберуться до кінця грудня 2024 року – Меморандум з МВФ

Питання прийняття законодавства задля врегулювання віртуальних активів перебуватиме на контролі у Нацбанку та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ.

В Україні готуватимуть правову базу для оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів. Про це, як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Фонд оприлюднив 22 березня результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Зокрема у документах МВФ зазначив, що поточна правова база для віртуальних активів може створювати ризики для цінової стабільності та ефективності монетарної трансмісії. Тому до кінця грудня 2024 року Національний банк України (НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), за технічної допомоги МВФ та після консультацій із його співробітниками, мають спільно підготувати оновлений варіант законодавства щодо регулювання ринку віртуальних активів та привести його у відповідність до найкращих міжнародних практик.

Також до кінця грудня 2024 року НКЦПФР повинна підготувати проєкт вимог до капіталу фінансових посередників, який має відповідатиме законодавству ЄС.

В свою чергу, на виконання Національної стратегії доходів, Україна має також визначити принципи оподаткування віртуальних активів. Вони повинні бути узгоджені з правилами ЄС, зокрема, з урахуванням обміну інформацією та ініціатив Глобального форуму ОЕСР. Ця робота буде підтримана технічною допомогою з боку FAD МВФ та інших міжнародних партнерів з розвитку.

Нагадаємо, що Україна у Меморандумі зобов’язалася протягом наступних кількох років провести важливі реформи податкової політики, керуючись Національною стратегією доходів, щоб задовольнити післявоєнні потреби. Зокрема це стосується визначення принципів оподаткування віртуальних активів, узгоджених з правилами ЄС.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри зазначали, що податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній.

В свою чергу, План для реалізації програми Ukraine Facility, який Уряд передав Єврокомісії, вказує на те, що «поява віртуальних активів та відсутність їхнього правового регулювання є негативним фактором, що може сприяти поширенню шахрайських дій, відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також ухиленню від оподаткування».

«Тому, надзвичайно важливим є впровадження ефективного регулювання ринку віртуальних активів» - підкреслено у Плані.

Так, Верховною Радою було прийнято Закон «Про віртуальні активи» від 17 лютого 2022 року № 2074–ІХ, який так і не набрав чинності через особливості, передбачені його прикінцевими положеннями.

За результатами аналізу зазначеного Закону було виявлено багато питань, для вирішення яких необхідним є прийняття законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України та щодо удосконалення норм Закону «Про віртуальні активи», розробка якого повинна ґрунтуватись на нормах європейського законодавства, зокрема Регламенту (ЄС) №2023/1114 від 31 травня 2023 року про ринки віртуальних активів.

Крім того, Єврокомісія рекомендує Україні або доповнити свій закон 2019 року, або продовжити ухвалення нового всеосяжного закону про віртуальні активи, щоб імплементувати відповідні стандарти FATF.

Відповідність України стандартам FATF і подальші реформи мають бути офіційно оцінені Moneyval у рамках регулярного моніторингу та оцінки.

Автор: Наталя Мамченко

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