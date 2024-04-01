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С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

07:56, 1 апреля 2024
Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.
С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ
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В Украине будут готовить правовую базу для налогообложения криптовалюты и других виртуальных активов. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ), который Фонд обнародовал 22 марта результатами Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF).

В частности, в документах МВФ отметил, что текущая правовая база для виртуальных активов может создавать риски для ценовой стабильности и эффективности монетарной трансмиссии. Поэтому до конца декабря 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками должны совместно подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и привести его в соответствии с лучшими международными практиками.

Также до конца декабря 2024 г. НКЦБФР должна подготовить проект требований к капиталу финансовых посредников, который должен соответствовать законодательству ЕС.

В свою очередь, во исполнение Национальной стратегии доходов Украина должна также определить принципы налогообложения виртуальных активов. Они должны быть согласованы с правилами ЕС, в частности с учетом обмена информацией и инициатив Глобального форума ОЭСР. Эта работа будет поддержана технической помощью со стороны FAD МВФ и других международных партнеров по развитию.

Напомним, что Украина в Меморандуме обязалась в течение следующих нескольких лет провести важные реформы налоговой политики, руководствуясь Национальной стратегией доходов, чтобы удовлетворить послевоенные нужды. В частности, это касается определения принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами ЕС.

Ранее в Минцифре отмечали, что налоговые ставки в первые годы легализации криптоактивов должны составлять 5% для доходов физлиц и 18% для компаний.

В свою очередь, в Плане для реализации программы Ukraine Facility, переданном Кабмином Еврокомиссии, говорится, что «появление виртуальных активов и отсутствие их правового регулирования является негативным фактором, который может способствовать распространению мошеннических действий, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также уклонению от налогообложения».

«Поэтому, чрезвычайно важно внедрение эффективного регулирования рынка виртуальных активов» - подчеркнуто в Плане.

Так, Верховной Радой был принят Закон «О виртуальных активах» от 17 февраля 2022 года №2074-IX, который так и не вступил в силу из-за особенностей, предусмотренных его заключительными положениями.

По результатам анализа указанного Закона было выявлено много вопросов, для решения которых необходимо принятие законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и усовершенствование норм Закона «О виртуальных активах», разработка которого должна основываться на нормах европейского законодательства, в частности Регламента (ЕС) № 2023/1114 от 31 мая 2023 г. о рынках виртуальных активов.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует Украине либо дополнить свой закон 2019 года, либо продолжить принятие нового всеобъемлющего закона о виртуальных активах, чтобы имплементировать соответствующие стандарты FATF.

Соответствие Украины стандартам FATF и последующие реформы должны быть официально оценены Moneyval в рамках регулярного мониторинга и оценки.

Автор: Наталья Мамченко

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