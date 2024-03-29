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Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік

20:49, 29 березня 2024
Доходи родини Президента у минулому році переважно складалися із зарплати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду.
Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2023 рік. Про це повідомляє Офіс Президента.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Президента у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів.

Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

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