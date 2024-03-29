У Верховній Раді назвали точні дати демобілізації строковиків

Демобілізація строковиків розпочнеться 2 квітня і завершиться 31 травня.

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Демобілізація строковиків розпочнеться 2 квітня і завершиться 31 травня. Такі графіки затвердили в Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Тобто в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Напередні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, який перед цим затвердила Верховна Рада. В остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

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