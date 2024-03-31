Взрыв в квартире в Белой Церкви: спасатели сообщили новые детали

Как известно, в Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва вспыхнул пожар.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, в результате инцидента погибли два человека, три человека были спасены.
В 00:50 работы были завершены. На месте происшествия дежурят 6 человек и 2 ед. техники ГСЧС.
В ГСЧС отметили, что в общей сложности привлекалось 46 спасателей и 14 единиц техники.
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