Взрыв в квартире в Белой Церкви: спасатели сообщили новые детали

В результате инцидента в Белой Церкви погибли два человека.

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Как известно, в Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва вспыхнул пожар.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, в результате инцидента погибли два человека, три человека были спасены.

В 00:50 работы были завершены. На месте происшествия дежурят 6 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что в общей сложности привлекалось 46 спасателей и 14 единиц техники.

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