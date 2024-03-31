НБУ резко увеличил продажу долларов из резервов

Объем продаж долларов из резервов в марте был на 18,5% выше, чем в феврале.

В марте 2024 года Национальным банком Украины было продано на межбанковском валютном рынке 1,788 млрд. долларов. Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

Объем продаж был на 18,5% выше, чем в феврале (1,509 млрд долларов). В общей сложности с начала года НБУ продал на межбанке 5,830 млрд долларов.

Напомним, в марте Украина получила около 9 млрд. долларов международной помощи. В то время как в январе всего 400 млн. долларов, а в феврале 800 млн. долларов.

Ранее сообщалось, что Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.