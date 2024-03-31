НБУ різко збільшив продаж доларів із резервів

Обсяг продажів доларів із резервів у березні був на 18,5% вищим, ніж у лютому.

У березні 2024 року Національним банком України було продано на міжбанківському валютному ринку 1,788 млрд доларів. Про це сказано у пресслужбі НБУ.

Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому (1,509 млрд доларів). Загалом з початку року НБУ продав на міжбанку 5,830 млрд доларів.

Нагадаємо, у березні Україна отримала близько 9 млрд доларів міжнародної допомоги. У той час як у січні всього 400 млн доларів, а в лютому 800 млн доларів.

Раніше ми писали, що Україна може перейти з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки.

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