Як ветеранам отримати компенсацію на купівлю житла: 7 головних кроків

Українцям пояснили, як отримати від держави компенсацію на купівлю квартири, хто має на це право і які документи потрібні.

У Кабінеті Міністрів України нагадали, як ветеранам отримати компенсацію на купівлю житла. Корисну інфографіку оприлюднили на Facebook-сторінці уряду.

Зазначається, що майже 5,75 млрд грн закладено цього року у держбюджеті на забезпечення житлом ветеранів та членів родин загиблих захисників і захисниць.

Як же отримати від держави компенсацію на купівлю квартири, хто має на це право і які документи потрібні – дивіться інфографіку:

Раніше ми писали, що цього року понад 2000 ветеранів мають отримати власне житло за кошти з держбюджету.

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