Как ветеранам получить компенсацию на покупку жилья: 7 главных шагов

Украинцам объяснили, как получить от государства компенсацию на покупку квартиры, кто имеет на это право и какие документы нужны.

В Кабинете Министров Украины напомнили, как ветеранам получить компенсацию на покупку жилья. Полезную инфографику обнародовали на Facebook-странице правительства.

Отмечается, что около 5,75 млрд грн заложено в этом году в госбюджете на обеспечение жильем ветеранов и членов семей погибших защитников и защитниц.

Как получить от государства компенсацию на покупку квартиры, кто имеет на это право и какие документы нужны – смотрите инфографику:

Ранее сообщалось, что в этом году более 2000 ветеранов должны получить собственное жилье за счет госбюджета.

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