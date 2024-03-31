У Києві на Оболоні легковик протаранив трамвай: момент ДТП потрапив на відео

У столиці керманичка автомобіля КІА вчинила ДТП з трамваєм.

В Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та трамваю. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції столиці.

Правоохоронці встановили, що водійка КІА не надала переваги в русі трамваю, що рухався за встановленим маршрутом. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Правоохоронці склали на керманичку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17. 3 ПДР України, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая з депо.

Раніше ми писали, що у Києві через зіткнення з автівкою загорівся мопед.

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