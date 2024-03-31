Вибух в квартирі в Білій Церкві: рятувальники повідомили нові деталі

Як відомо, в Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху спалахнула пожежа.
У пресслужбі ДСНС повідомили, у результаті інциденту загинули дві людини, трьох осіб було врятовано.
О 00:50 роботи завершено. Наразі на місці події чергують 6 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
У ДСНС зазначили, що загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.
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