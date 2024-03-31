Вибух в квартирі в Білій Церкві: рятувальники повідомили нові деталі

У результаті інциденту в Білій Церкві загинуло дві людини.

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Як відомо, в Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху спалахнула пожежа.

У пресслужбі ДСНС повідомили, у результаті інциденту загинули дві людини, трьох осіб було врятовано.

О 00:50 роботи завершено. Наразі на місці події чергують 6 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

У ДСНС зазначили, що загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки.

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