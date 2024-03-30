У Білій Церкві на Київщині стався вибух у багатоповерхівці, відео

Займання перекинулось з третього поверху на пʼятий.

Фото: ДСНС

В Білій Церкві у Київській області стався вибух у багатоповерхівці. Правоохоронці зʼясовують причини та встановлюються обставини події.

Як повідомили у поліції, 30 березня близько 15:00 в місті у стався вибух в одній із квартир. Займання перекинулось з третього поверху на пʼятий.

Під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні. З-під завалів деблоковано тіло людини.

Роботи тривають. Існує загроза руйнування конструкцій.

Раніше ми писали, що у Києві через зіткнення з автівкою загорівся мопед, відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.