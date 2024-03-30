В Белой Церкви на Киевщине произошел взрыв в многоэтажке, видео

Возгорание перекинулось с третьего этажа на пятый.

Фото: ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. Правоохранители выясняют причины и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в полиции, 30 марта около 15:00 в городе произошел взрыв в одной из квартир. Возгорание перекинулось с третьего этажа на пятый.

Во время работ чрезвычайники спасли 3 человека, в том числе ребенка 2016 г.р., который госпитализирован в больницу. Из-под завалов деблокировано тело человека.

Работы продолжаются. Есть угроза разрушения конструкций.

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