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У Білій Церкві на Київщині стався вибух у багатоповерхівці, відео

17:18, 30 березня 2024
Займання перекинулось з третього поверху на пʼятий.
У Білій Церкві на Київщині стався вибух у багатоповерхівці, відео
Фото: ДСНС
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В Білій Церкві у Київській області стався вибух у багатоповерхівці. Правоохоронці зʼясовують причини та встановлюються обставини події.

Як повідомили у поліції, 30 березня близько 15:00 в місті у стався вибух в одній із квартир. Займання перекинулось з третього поверху на пʼятий.

Під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні. З-під завалів деблоковано тіло людини.

Роботи тривають. Існує загроза руйнування конструкцій.

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