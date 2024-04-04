Нанес более 16 ударов ножом и отрезал голову: в Киевской области мужчина убил пенсионера

Мужчина во время конфликта жестоко убил владельца дома.

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области арендатор жестоко убил 75-летнего хозяина дома.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, пострадавший сдавал в аренду помещение на территории своего частного дома мужчине. Однажды между пенсионером и 44-летним мужчиной возникла ссора, в которой последний нанес более 16 ударов ножом по голове и шее пострадавшего. После чего фигурант, используя кухонный нож, отделил голову от тела и отрезал язык.

Задержали злоумышленника на арендованной им придомовой территории.

По факту совершения умышленного убийства следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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