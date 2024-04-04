Наніс понад 16 ударів ножем та відрізав голову: на Київщині чоловік вбив пенсіонера

Чоловік під час конфлікту жорстоко вбив власника будинку.

У селі Софіївська Борщагівка Київської області орендатор жорстоко вбив 75-річного господаря будинку.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, постраждалий здавав в оренду приміщення на території свого приватного будинку чоловіку. Одного дня, між пенсіонером та 44-річним чоловіком виникла сварка, в якій останній наніс понад 16 ударів ножем по голові та шиї потерпілого. Після чого фігурант використовуючи кухонний ніж відділив голову від тіла та відрізав язик.

Затримали зловмисника на орендованій ним прибудинковій території.

За фактом вчинення умисного вбивства слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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