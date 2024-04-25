Практика судов
  1. В Украине

Будут ли получать должники субсидию на жилищно-коммунальные услуги: объяснение

22:54, 25 апреля 2024
Одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей.
Будут ли получать должники субсидию на жилищно-коммунальные услуги: объяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная программа жилищной субсидии в Украине является важным механизмом поддержки для наиболее уязвимых слоев населения. Однако, использование этой социальной меры имеет свои правила, а одним из них является задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Согласно установленным правилам, когда семья, получающая субсидию, накапливает долги за коммунальные услуги, это нарушает условия использования субсидии, которая предусмотрена для уменьшения финансового бремени для граждан. Такое нарушение приводит к прекращению выделения субсидии.

Однако, если лицо, которое не имело ранее субсидии, оказалось в сложной жизненной ситуации и накопило долги, ему предоставляется возможность реструктурировать задолженность за коммунальные услуги. Это означает, что задолженность может быть распределена на определенный срок (до 60 месяцев) в зависимости от суммы долга и доходов должника. Если он будет регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, он может рассчитывать на получение субсидии.

Важно заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками коммунальных услуг и вовремя его выполнять. При подаче заявления на субсидию нужно приложить копию такого договора вместе с необходимыми документами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир на Право ТВ

Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации – прямой эфир на Право ТВ.

Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва