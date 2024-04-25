Будут ли получать должники субсидию на жилищно-коммунальные услуги: объяснение

Одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей.

Государственная программа жилищной субсидии в Украине является важным механизмом поддержки для наиболее уязвимых слоев населения. Однако, использование этой социальной меры имеет свои правила, а одним из них является задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Согласно установленным правилам, когда семья, получающая субсидию, накапливает долги за коммунальные услуги, это нарушает условия использования субсидии, которая предусмотрена для уменьшения финансового бремени для граждан. Такое нарушение приводит к прекращению выделения субсидии.

Однако, если лицо, которое не имело ранее субсидии, оказалось в сложной жизненной ситуации и накопило долги, ему предоставляется возможность реструктурировать задолженность за коммунальные услуги. Это означает, что задолженность может быть распределена на определенный срок (до 60 месяцев) в зависимости от суммы долга и доходов должника. Если он будет регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, он может рассчитывать на получение субсидии.

Важно заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками коммунальных услуг и вовремя его выполнять. При подаче заявления на субсидию нужно приложить копию такого договора вместе с необходимыми документами.

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