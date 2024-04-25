Высший совет правосудия внесет представление Зеленскому о назначении 25 судей в местные суды

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту о назначении 25 судей на должности в местные суды, а именно:
Дзюбинского Андрея Александровича – на должность судьи Котовского горрайонного суда Одесской области;
Молчуна Андрея Ильича – на должность судьи Хозяйственного суда Ровенской области;
Иванца Владимира Дмитриевича – на должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;
Левицкой Яны Константиновны – на должность судьи Подольского районного суда города Киева;
Хлимоненковой Марины Вячеславовны – на должность судьи Одесского окружного административного суда;
Голуба Олега Евгеньевича – на должность судьи Виньковецкого районного суда Хмельницкой области;
Цыбульской Светланы Вячеславовны – на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;
Баран Оксаны Ивановны – на должность судьи Франковского районного суда Львова;
Гречаной Виктории Григорьевны – на должность судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Лелик Ольги Михайловны – на должность судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области;
Хаупшевой Леси Николаевны – на должность судьи Кировского районного суда города Кировограда;
Литвин Валентины Владимировны – на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области;
Масловой Ольги Анатольевны – на должность судьи Бородянского районного суда Киевской области;
Шепелюка Виталия Леонидовича – на должность судьи Волынского окружного административного суда;
Андрусов Ульяны Богдановны – на должность судьи Львовского окружного административного суда;
Банах-Кокус Елены Владимировны – на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;
Книщука Романа Николаевича – на должность судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;
Павленко Ирины Витальевны – на должность судьи Николаевского районного суда Николаевской области;
Остапенко Юлии Анатольевны – на должность судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;
Пересунько Ярослава Владимировича – на должность судьи Сосновского районного суда города Черкассы;
Усенко Людмилы Николаевны – на должность судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области;
Ремез Екатерины Игоревны – на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Баратели Давида Тамазовича – на должность судьи Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области;
Котенко Русланы Владимировны – на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;
Кривенко Елизаветы Петровны – на должность судьи Чигиринского районного суда Черкасской области.
Как сообщается, во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.