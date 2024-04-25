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Высший совет правосудия внесет представление Зеленскому о назначении 25 судей в местные суды

16:17, 25 апреля 2024
ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении 25 судей на должности в местные суды.
Высший совет правосудия внесет представление Зеленскому о назначении 25 судей в местные суды
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Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту о назначении 25 судей на должности в местные суды, а именно:

Дзюбинского Андрея Александровича – на должность судьи Котовского горрайонного суда Одесской области;

Молчуна Андрея Ильича – на должность судьи Хозяйственного суда Ровенской области;

Иванца Владимира Дмитриевича – на должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;

Левицкой Яны Константиновны – на должность судьи Подольского районного суда города Киева;

Хлимоненковой Марины Вячеславовны – на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Голуба Олега Евгеньевича – на должность судьи Виньковецкого районного суда Хмельницкой области;

Цыбульской Светланы Вячеславовны – на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;

Баран Оксаны Ивановны – на должность судьи Франковского районного суда Львова;

Гречаной Виктории Григорьевны – на должность судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области;

Лелик Ольги Михайловны – на должность судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области;

Хаупшевой Леси Николаевны – на должность судьи Кировского районного суда города Кировограда;

Литвин Валентины Владимировны – на должность судьи Чутовского районного суда Полтавской области;

Масловой Ольги Анатольевны – на должность судьи Бородянского районного суда Киевской области;

Шепелюка Виталия Леонидовича – на должность судьи Волынского окружного административного суда;

Андрусов Ульяны Богдановны – на должность судьи Львовского окружного административного суда;

Банах-Кокус Елены Владимировны – на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;

Книщука Романа Николаевича – на должность судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;

Павленко Ирины Витальевны – на должность судьи Николаевского районного суда Николаевской области;

Остапенко Юлии Анатольевны – на должность судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;

Пересунько Ярослава Владимировича – на должность судьи Сосновского районного суда города Черкассы;

Усенко Людмилы Николаевны – на должность судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области;

Ремез Екатерины Игоревны – на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Баратели Давида Тамазовича – на должность судьи Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области;

Котенко Русланы Владимировны – на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

Кривенко Елизаветы Петровны – на должность судьи Чигиринского районного суда Черкасской области.

Как сообщается, во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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