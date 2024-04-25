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Вища рада правосуддя внесе подання Зеленському про призначення 25 суддів до місцевих судів

16:17, 25 квітня 2024
ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення 25 суддів на посади до місцевих судів.
Вища рада правосуддя внесе подання Зеленському про призначення 25 суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту про призначення 25 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Дзюбинського Андрія Олександровича – на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Мовчуна Андрія Ілліча – на посаду судді Господарського суду Рівненської області;

Іванця Володимира Дмитровича – на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Левицької Яни Костянтинівни – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Хлімоненкової Марини В’ячеславівни – на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Голуба Олега Євгенійовича – на посаду судді Віньковецького районного суду Хмельницької області;

Цибульської Світлани Вячеславівни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Баран Оксани Іванівни – на посаду судді Франківського районного суду міста Львова;

Гречаної Вікторії Григорівни– на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Лелик Ольги Михайлівни – на посаду судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області;

Хаупшевої Лесі Миколаївни – на посаду судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Литвин Валентини Володимирівни – на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області;

Маслової Ольги Анатоліївни – на посаду судді Бородянського районного суду Київської області;

Шепелюка Віталія Леонідовича – на посаду судді Волинського окружного адміністративного суду;

Андрусів Уляни Богданівни – на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Банах-Кокус Олени Володимирівни – на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Книщука Романа Миколайовича – на посаду судді Косівського районного суду Івано-Франківської області;

Павленко Ірини Віталіївни – на посаду судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Остапенко Юлії Анатоліївни – на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;

Пересунька Ярослава Володимировича – на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

Усенко Людмили Миколаївни – на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області;

Ремез Катерини Ігорівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Барателі Давида Тамазовича – на посаду судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області;

Котенко Руслани Володимирівни – на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва;

Кривенко Єлизавети Петрівни – на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області.

Як повідомляється, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту України подань про призначення суддів.

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