Рада суддів проведе позачергове засідання: що розгляне

На порядок денний засідання Ради суддів винесено одне питання.

У п’ятницю, 26 квітня, в Києві відбудеться позачергове засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Засідання Ради суддів України розпочнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

На порядок денний винесено одне питання:

- Про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу судув новій єдиній чинній редакції.

Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.

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