Рада суддів проведе позачергове засідання: що розгляне

У п’ятницю, 26 квітня, в Києві відбудеться позачергове засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.
Засідання Ради суддів України розпочнеться о 10:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
На порядок денний винесено одне питання:
- Про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу судув новій єдиній чинній редакції.
Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.