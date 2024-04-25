У Луцьку на пішохідному переході маршрутка зіткнулася з легковиком

В результаті ДТП постраждала водійка легковика.

Джерело фото: vl.npu.gov.ua

У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися маршрутне таксі та легковик. Як повідомляє поліція Волинської області, автопригода трапилася на вулиці Рівненській.

За попередніми даними, водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та допустив зіткнення з попутнім автомобілем Ford, який зупинився перед пішохідним переходом.

Унаслідок цього зіткнення водійка легковика, 47-річна жителька Луцька, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Щодо водія та пасажирів маршрутного таксі повідомлень про постраждалих немає.

Наразі правоохоронні органи проводять перевірку щодо цього інциденту. Розглядається питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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