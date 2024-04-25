В Луцке на пешеходном переходе маршрутка столкнулась с легковушкой

В результате ДТП пострадала водитель легковушки.

Источник фото: vl.npu.gov.ua

В Луцке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись маршрутное такси и легковушка. Как сообщает полиция Волынской области, автопроисшествие случилось на улице Ровенской.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем Ford, который остановился перед пешеходным переходом.

В результате этого столкновения водитель легковушки, 47-летняя жительница Луцка, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Относительно водителя и пассажиров маршрутного такси сообщений о пострадавших нет.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по этому инциденту. Рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.