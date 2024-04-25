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Избран председатель Самарского районного суда Днепропетровска

21:12, 25 апреля 2024
Председателем Самарского райсуда Днепропетровска избран Алексей Румянцев.
Избран председатель Самарского районного суда Днепропетровска
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В Самарском районном суде города Днепропетровск состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Собранием судей Самарского районного суда г. Днепропетровска избран председатель суда - Румянцев Алексей Павлович», - заявили в суде.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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