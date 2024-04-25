Обрано голову Самарського районного суду Дніпропетровська

Головою Самарського райсуду Дніпропетровська обрано Олексія Румянцева.

У Самарському районному суді міста Дніпропетровськ відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Зборами суддів Самарського районного суду м. Дніпропетровська обрано голову суду - Румянцева Олексія Павловича», - заявили у суді.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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