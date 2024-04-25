Совет судей проведет внеочередное заседание: что рассмотрит

В пятницу, 26 апреля, в Киеве пройдет внеочередное заседание Совета судей Украины (РСУ). Об этом сообщил официальный сайт РСУ.
Заседание Совета судей Украины начнется в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
На повестку дня вынесен один вопрос:
- О необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота судов в новой единственной действующей редакции.
Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины.
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