Совет судей проведет внеочередное заседание: что рассмотрит

На повестку дня заседания Совета судей вынесен один вопрос.

В пятницу, 26 апреля, в Киеве пройдет внеочередное заседание Совета судей Украины (РСУ). Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Заседание Совета судей Украины начнется в 10:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

На повестку дня вынесен один вопрос:

- О необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота судов в новой единственной действующей редакции.

Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины.

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