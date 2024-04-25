Чи отримуватимуть боржники субсидію на житлово-комунальні послуги: пояснення

Одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів.

Державна програма житлової субсидії в Україні є важливим механізмом підтримки для найбільш вразливих верств населення. Однак, використання цього соціального заходу має свої правила, а одним з них є заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Згідно з встановленими правилами, коли сім'я, що отримує субсидію, накопичує борги за комунальні послуги, це порушує умови використання субсидії, яка передбачена для зменшення фінансового тягаря для громадян. Таке порушення призводить до припинення виділення субсидії.

Проте, якщо особа, яка не мала раніше субсидії, опинилася у складній життєвій ситуації та накопичила борги, їй надається можливість реструктурувати заборгованість за комунальні послуги. Це означає, що заборгованість може бути розподілена на певний строк (до 60 місяців) залежно від суми боргу та доходів боржника. Якщо він буде регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, він може розраховувати на отримання субсидії.

Важливо укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальниками комунальних послуг та вчасно його виконувати. При поданні заяви на субсидію потрібно долучити копію такого договору разом із необхідними документами.

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