Нужно ли проводить дисконтирование задолженности во время войны

Под дисконтирование попадает не всякая задолженность, а только долгосрочная.

Государственная налоговая служба ответила на вопрос, осуществляется ли дисконтирование возвратной финансовой помощи, полученной во время действия военного положения, например, во втором квартале 2022 года и возвращенной в четвертом квартале 2023 года.

В частности, предприятия, ведущие учет по национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета, обязаны дисконтировать долгосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Под дисконтирование попадает не всякая задолженность, а только долгосрочная.

Во время военного положения особенностей дисконтирования возвратной финансовой помощи не предусмотрено.

Возвратная финансовая помощь, полученная во время действия военного положения, в частности во втором квартале 2022 года и возвращенная в четвертом квартале 2023 года, срок погашения которой более 12 месяцев, подлежит дисконтированию.

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