Чи потрібно проводити дисконтування заборгованості під час війни

Під дисконтування потрапляє не будь-яка заборгованість, а тільки довгострокова.

Державна податкова служба відповіла на питання, чи здійснюється дисконтування поворотної фінансової допомоги, отриманої під час дії воєнного стану, наприклад в другому кварталі 2022 року та поверненої в четвертому кварталі 2023 року.

Зокрема, підприємства, які ведуть облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, зобов’язані дисконтувати довгострокову дебіторську та кредиторську заборгованість.

Під дисконтування потрапляє не будь-яка заборгованість, а тільки довгострокова.

Під час воєнного стану особливостей дисконтування поворотної фінансової допомоги не передбачено.

Поворотна фінансова допомога, отримана під час дії воєнного стану, зокрема в другому кварталі 2022 року та повернена в четвертому кварталі 2023 року, строк погашення якої більше ніж 12 місяців, підлягає дисконтуванню.

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