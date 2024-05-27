Во сколько обошлись работы по демонтажу «церкви-МАФа» в Киеве

Музей получил донатов на общую сумму более 870 тысяч гривен.

Фото: Антонина Вишневская / МКИП

Работы по демонтажу незаконно построенной у Национального музея истории Украины «церкви-МАФа» стоили 772 000 гривен. Об этом сообщили в МКИП.

По информации Национального музея истории Украины, в целом музей получил донатов на общую сумму 870 627,06 грн. По предварительной оценке работы по демонтажу стоили 772 000 грн. Эту сумму Музей передал строительному подразделению. Но основатель и исполнительный директор этой компании сразу же предложил передать эти деньги на помощь военным и в конце концов компания перечислила 1 млн грн Фонду компетентной помощи «Вернись живым».

Около 100 000 грн, которые остались после сборов, использовали для того, чтобы защитить освобожденную территорию от возможных посягательств.

«В общей сложности на это потрачено 95 315 грн. Забор стоил 40 642 грн, баннеры с информацией об артефактах, связанных с Десятинной церковью – 18 900 грн, остальные деньги использовали на крепление и монтаж. В музее осталось 3 312,07 грн, собранных во время кампании, которые он планирует потратить на рекультивацию территории», - пояснили в МКИП.

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