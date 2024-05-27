В скільки обійшлися роботи з демонтажу «церкви-МАФу» в Києві

Музей отримав донатів на загальну суму понад 870 тисяч гривень.

Фото: Антоніна Вишневська / МКІП

Роботи з демонтажу незаконно збудованої біля Національного музею історії України «церкви-МАФу» коштували 772 000 гривень. Про це повідомили у МКІП.

За інформацією Національного музею історії України, загалом музей отримав донатів на загальну суму 870 627,06 грн. За попередньою оцінкою, роботи з демонтажу коштували 772 000 грн. Цю суму Музей передав будівельному підрозділу. Але засновник і виконавчий директор цієї компанії одразу запропонував передати ці гроші на допомогу військовим і зрештою компанія перерахувала 1 млн грн Фонду компетентної допомоги «Повернись живим».

Близько 100 000 грн, які залишилися після зборів, використали на те, щоб захистити звільнену територію від можливих зазіхань.

«Загалом на це витрачено 95 315 грн. Паркан коштував 40 642 грн, банери з інформацією про артефакти, пов’язані з Десятинною церквою, – 18 900 грн, решту грошей використали на кріплення і монтаж. Наразі у музею залишилося 3312,07 грн, зібраних під час кампанії, які він планує витратити на рекультивацію території», - пояснили у МКІП.

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