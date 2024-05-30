В Гостомеле на Киевщине жители обнаружили во дворе гранату под туей

Специалисты-взрывотехники выяснили, что находка является боевой наступательной гранатой.

В Гостомеле в Киевской области жильцы обнаружили во дворе опасную находку под туей. Как сообщили в полиции области, в Бучанское управление полиции поступило сообщение, что гостомельчанка обнаружила во дворе предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники выяснили, что находка является боевой наступательной гранатой РГД-5.

В полиции отметили, что в марте 2022 года в указанном домовладении проживали российские военнослужащие.

Взрывотехническая служба обезвредила и изъяла вражескую гранату.

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